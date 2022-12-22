أمانة جدة تُباشر خطة معالجة آثار الأمطار وتنفي أي تعطل للحركة المرورية

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن مباشرتها الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فِرَق العمل التي تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزًا للإسناد.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة، بعد صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
وأوضحت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3.822 فردًا و1.490 معدة وآلية؛ فيما تواصل الفِرَق الميدانية أعمال سحب تجمعات المياه ورفع آثار الحالة المطرية.
وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالات تعطل للحركة المرورية في المدينة.
يُذكر أن الأمانة رفعت مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار، بالاستعداد المبكر للموسم، من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.
وتتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.