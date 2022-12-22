أمانة جدة تُباشر خطة معالجة آثار الأمطار وتنفي أي تعطل للحركة المرورية

يُذكر أن الأمانة رفعت مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار، بالاستعداد المبكر للموسم، من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.