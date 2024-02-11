"الشهراني" لـ"سبق": برمجيات التحول الرقمي في قطاع التشغيل والصيانة ستُقلِّل الأخطاء البشرية 50%

وأردف "الشهراني" في حديثه لـ"سبق" أن المؤتمر جمع نخبة من المتخصصين في قطاع التشغيل والصيانة حول العالم، وناقشوا خلال ثلاثة أيام العديد من الموضوعات والتحدّيات في القطاع، وضرورة تحقيق التحوّل الرقمي، وأهمية التعليم والتدريب والتأهيل في إدارة الصيانة، وكذلك الابتكار والاستدامة في صيانة المباني وإدارة المرافق. كما شهد عقدَ 20 ورشة عمل و18 جلسة علمية، وشارك بها أكثر من 88 متحدثًا وخبيرًا من 22 دولة ، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات بين المجلس وعدد من المنظمات والجهات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التشغيل والصيانة.