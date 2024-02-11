"الشهراني" لـ"سبق": برمجيات التحول الرقمي في قطاع التشغيل والصيانة ستُقلِّل الأخطاء البشرية 50%

أكد عضو المجلس العربي لإدارة التشغيل والصيانة، المهندس عبدالرحمن بن مطر الشهراني، أن تطوير إدارة الأصول والمرافق والصيانة وتسهيل استخدام برمجيات التحوّل الرقمي؛ سيُسهم بشكلٍ كبير في خفض نسبة الأخطاء البشرية إلى نحو 50%، وتقليل نسبة مخاطر الصيانة إلى نحو 30% بعد تحسينها وتنفيذها بشكلٍ تنبؤي، بالإضافة لرفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وسرعتها، وتقليل الأخطاء البشرية وقنوات التوقّف غير المخطّط لها، وكذلك مخاطر الصيانة وخفض التكاليف المرتبطة بذلك.
وجاء حديث "الشهراني" لـ"سبق"، تزامنًا مع أعمال المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دورته الحادية والعشرين، وأقيمت مؤخرًا في جمهورية مصر العربية، تحت شعار "إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحوّل الرقمي"، وبحضور رئيس مجلس الأمناء في المجلس العربي للتشغيل والصيانة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الفوزان، ونائب رئيس مجلس الأمناء وأمين عام المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية الدكتور زهير بن محمد السراج، والأمين العام للمجلس المهندس باسم بن صايل محمود، وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في قطاع التشغيل والصيانة من مختلف أنحاء العالم.
وقال "الشهراني": سيساهم تطوير القطاع رقميًّا في تحقيق العديد من المزايا وتقليل المخاطر المرتبطة بذلك، مثل تحسين تخطيط الصيانة، وتوفير المعلومات الشاملة، وكذلك التكامل مع الأنظمة الأخرى والتدريب والتحسين المستمر، للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق نسب مئوية مرضية.
وأضاف: يجب ملاحظة أن المؤشرات ولغة الأرقام دائمًا ما تكون تقديرات وتختلف من حالة لأخرى، وهو ما يؤكد لكل مؤسسة العمل على تحليل وقياس البيانات الخاصة بها لتحديد النسب المئوية الدقيقة لتحسينات إدارة الصيانة واستخدام البرمجيات.
وأردف "الشهراني" في حديثه لـ"سبق" أن المؤتمر جمع نخبة من المتخصصين في قطاع التشغيل والصيانة حول العالم، وناقشوا خلال ثلاثة أيام العديد من الموضوعات والتحدّيات في القطاع، وضرورة تحقيق التحوّل الرقمي، وأهمية التعليم والتدريب والتأهيل في إدارة الصيانة، وكذلك الابتكار والاستدامة في صيانة المباني وإدارة المرافق. كما شهد عقدَ 20 ورشة عمل و18 جلسة علمية، وشارك بها أكثر من 88 متحدثًا وخبيرًا من 22 دولة ، بالإضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات بين المجلس وعدد من المنظمات والجهات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التشغيل والصيانة.
وأكد أن المشاركين في ختام المؤتمر خرجوا بعدة توصيات تطلّعوا خلالها لأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع التشغيل والصيانة، وكذلك دعم وتشجيع الابتكار والتطوير فيه، بالإضافة لأهمية مراعاة متطلبات الأمن السيبراني وحماية منظومات القطاع، والعمل على رفع جودة الأداء وتقليل التكاليف، والتحسين المستمر، والتركيز على تقييمات مخاطر الأصول وحساسية الأنظمة لزيادة الموثوقية والحد من ارتفاعها.
وختم حديثه عن توصيات مؤتمر "القاهرة" بأنه سيتولى المجلس العربي للتشغيل والصيانة إعداد وثيقة إرشادية لخطوات التحول الرقمي في المجال، ووضع مؤشرات قياس للتعرف على جدوى ذلك، وتبادل الخبرات بين الدول العربية ومقارنته بما تم تحقيقه عالميًّا. بالإضافة إلى دعوتهم تبنّي "المجلس" لإنشاء غرفة تحكيم عربية تختص بحل النزاعات في عقود واتفاقيات القطاع.
يُشار إلى أن المجلس العربي للتشغيل والصيانة كان قد تأسس في عام 2004م، كمنظمة غير ربحية، لتنظيم وتوحيد أفضل الممارسات والقواعد والإجراءات الخاصة بالتشغيل والصيانة في الدول العربية حتى أصبح واحدًا من أسرع مؤسسات التطوير والصيانة في المنطقة، ونجح مؤخرًا في توقيعه شراكة تحالف هندسي مشترك لإدارة مشروع "مسح ودراسة أعمال التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية السعودية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها.