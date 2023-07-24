جامعة جازان تستقبل أكثر من 33 ألف طلب قبول إلكتروني

استقبلت جامعة جازان، أكثر من 33 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.
وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي: إن بوابة القبول شهدت تنافسًا كبيرًا باستقبالها 33.542 طلبًا إلكترونيًا، وبزيادة بلغت 42% عن العام الماضي.
وأضاف، أن عدد المتقدمين الذكور بلغ 11481 متقدمًا في حين بلغ عدد الإناث 22061 متقدمة، مشيرًا إلى أن عدد من كانت نسبتهم 80 فأعلى بلغ 19904 متقدمًا ومتقدمة.
كما قال الدكتور "فقيهي": إن الجامعة ستعلن عن نتائج المرشحين الخميس المقبل، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دليل القبول والجدول الزمني المعلن عنه، ومتابعة إجراءات الطلب عبر البوابة الإلكترونية.
وشدد على ضرورة تأكيد القبول للطلبة المرشحين قبل نهاية الموعد المحدد في 1445/01/11هـ، من خلال حساب الطالب في بوابة القبول.