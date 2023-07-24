جامعة جازان تستقبل أكثر من 33 ألف طلب قبول إلكتروني

وأضاف، أن عدد المتقدمين الذكور بلغ 11481 متقدمًا في حين بلغ عدد الإناث 22061 متقدمة، مشيرًا إلى أن عدد من كانت نسبتهم 80 فأعلى بلغ 19904 متقدمًا ومتقدمة.