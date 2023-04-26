مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ عشرينية من استئصال المعدة

أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، شابة عشرينية من استئصال المعدة، بعد عملية ناجحة لإزالة ورم ليفي نشأ في منطقة عالية الحساسية، عند نقطة التقاء المريء بالمعدة، وتَسبب الورم (الذي بلغ حجمه 6 سم) في انسداد المريء والارتجاع الحادّ، ذكر ذلك د.عبدالله البراك استشاري جراحة المناظير المتقدمة والسمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وقال د. البراك إن المريضة راجعت عدة مستشفيات إلا أن الخيار العلاجي الوحيد الذي وُضع أمامها كان استئصال كامل المعدة؛ وذلك لحساسية موقع الورم؛ مضيفًا أنها جاءت إلى المستشفى بحثًا عن رأي طبي آخر، وأجريت لها عدة فحوصات شملت منظار المعدة ومنظارًا بالأشعة الصوتية لمكان الورم الليفي، وكذلك الأشعة المقطعية.. وتم نقاش النتائج مع المريضة وعرض خيار علاجي مختلف عما عُرض عليها سابقًا، وهو استئصال الورم الليفي فقط مع المحافظة على المعدة.
واستطرد د. البراك قائلًا إن المريضة أُخضعت لعملية دقيقة باستخدام المنظار الجراحي، تم فيها تقييم وضع المعدة والورم داخل العملية، وبعد ذلك فتح الجزء الأمامي من المعدة، واستئصال الورم من داخل المعدة مع المحافظة على مكان التقاء المريء بالمعدة، وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح الكامل، وبدأت الحالة الصحية للمريضة في التحسن بعد العملية التي استمرت نحو 90 دقيقة، وحُوّلت مباشرة إلى جناح التنويم؛ حيث أمضت خمسة أيام قيد العناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادرت المستشفى بعدما تخلصت من الارتجاع وأعراض انسداد المريء الأخرى.
وأوضح د. البراك أن نجاح العملية جنّب المريضة استئصال المعدة الكامل؛ الأمر الذي كان سيؤثر سلبًا على جودة حياتها، إضافة إلى أنها كانت ستعاني من مضاعفات العملية العالية لبقية حياتها؛ مشيرًا إلى أن المريضة خضعت عند عودتها إلى المستشفى للمتابعة، لفحص مجهري تقييمي بيّنت نتائجُه إزالة الورم بالكامل، وأكدت كذلك سلامة المعدة وشفاءها التام.
يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذوو خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما أهّله لتحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.