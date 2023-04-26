مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنقذ عشرينية من استئصال المعدة

واستطرد د. البراك قائلًا إن المريضة أُخضعت لعملية دقيقة باستخدام المنظار الجراحي، تم فيها تقييم وضع المعدة والورم داخل العملية، وبعد ذلك فتح الجزء الأمامي من المعدة، واستئصال الورم من داخل المعدة مع المحافظة على مكان التقاء المريء بالمعدة، وتكللت جهود الفريق الطبي -ولله الحمد- بالنجاح الكامل، وبدأت الحالة الصحية للمريضة في التحسن بعد العملية التي استمرت نحو 90 دقيقة، وحُوّلت مباشرة إلى جناح التنويم؛ حيث أمضت خمسة أيام قيد العناية الطبية الحثيثة، ومن ثم غادرت المستشفى بعدما تخلصت من الارتجاع وأعراض انسداد المريء الأخرى.