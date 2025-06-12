"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.