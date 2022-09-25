"مستشفى ظلم العام" يحتفي باليوم الوطني 92 ويشارك الزوار "احتفالات الوطن"

احتفل مستشفى ظلم العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، اليوم الأحد، باليوم الوطني الـ92 للمملكة.
وتفصيلًا نظّم المستشفى، احتفالًا شارك فيه الموظفون والزوار.
وتمت خلال الاحتفالية، زيارة المرضى المنومين، والالتقاء بالمراجعين، ومشاركتهم فرحتهم بهذه الذكرى السنوية الغالية، ووزعت إدارة المستشفى الهدايا على المنومين والمراجعين والموظفين والموظفات.
وتَضمنت الاحتفالية استعراضًا للمنجزات الصحية، عبر مطويات تم توزيعها على الزوار، وتقارير تم عرضها على اللوحات الإعلانية.
وزيّنت الإضاءة الخضراء، الواجهة الرئيسية للمستشفى؛ فيما اكتست مداخل وممرات المستشفى بشعارات اليوم الوطني، وعدد من اللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي.