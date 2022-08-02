محليات

القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده

تمنت له السعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم
القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد بازوم؛ رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس محمد بازوم؛ رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
رئيس جمهورية النيجر
سلمان بن عبدالعزيز
الرئيس محمد بازوم

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org