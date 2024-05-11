44 ْمئوية.. "مكة المكرّمة" تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقّع المركز استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخاتٍ من البَرَد تؤدي الى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، وعسير، وجازان، والباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة تمتد إلى حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.