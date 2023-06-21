"الضمان الصحي" يقدم عدة نصائح للحجاج للوقاية من الجفاف

وأوضح "الضمان الصحي"، عبر "إنفوجرافيك" نشره اليوم الأربعاء، في منشور تحت عنوان: كيف تقي نفسك من الجفاف في أثناء أداء مناسك الحج؟ أن الجفاف يصل عندما تكون كمية المياه التي يحصل عليها الجسم أقل من الكمية المفقودة عن طريق القيء أو الإسهال أو الزفير أو العرق أو التبول.