التأمينات الاجتماعية في 2022.. منافع تخطت الـ 120 مليار ريال والتعويضات 62 مليوناً

وقامت المؤسسة خلال 2022 بأكثر من 230 ألف زيارة افتراضية و6 آلاف زيارة توعوية و100 ألف زيارة للتأكد من الالتزام التأميني، وتلقت مليوناً ومائة ألف مكالمة، وزار موقعها الإلكتروني قرابة 25.4 مليون شخص.