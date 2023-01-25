التأمينات الاجتماعية في 2022.. منافع تخطت الـ 120 مليار ريال والتعويضات 62 مليوناً

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن مجموعة من الأرقام الخاصة بالتأمينات خلال العام المنتهي 2022م.
وبلغت مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 120 مليار ريال، فيما بلغت التعويضات عن التعطل عن العمل 62 مليون ريال.
ووفق أرقام المؤسسة بلغت قيمة المعاشات بفرع الأخطار المهنية أكثر من 14 مليون ريال.
وتخطى عدد المنشآت المسجلة بالتأمينات 480 ألف منشاة، و17 مليون عميل، فيما تخطت المعاملات الإلكترونية حاجز الـ 70 مليون معاملة، وأكثر من 160 محادثة فورية واستفاد أكثر من 51 ألف عميل من الخدمات الذاتية.
وقامت المؤسسة خلال 2022 بأكثر من 230 ألف زيارة افتراضية و6 آلاف زيارة توعوية و100 ألف زيارة للتأكد من الالتزام التأميني، وتلقت مليوناً ومائة ألف مكالمة، وزار موقعها الإلكتروني قرابة 25.4 مليون شخص.