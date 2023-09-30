انطلاق أولى ليالي مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي.. غداً

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.