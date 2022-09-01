"زعفران" الأسرع في "الثنايا" و"الشامسي" يتصدر نقاط الفوز بسيف ولي العهد

وبهذا وسع "الشامسي" فارق نقاطه في مسابقة السيف، متصدرًا بأكثر من 336 نقطة، بفارق عن منافسه عبدالعزيز السهلي الذي يحل ثانيًا بـ١٨٩ نقطة؛ مما يشير وفق هذه الأرقام إلى أن السيف سيذهب للإمارات ما لم تحدث معجزة في الأيام القليلة من المهرجان.