"زعفران" الأسرع في "الثنايا" و"الشامسي" يتصدر نقاط الفوز بسيف ولي العهد

فازت "زعفران" لـمانع علي الشامسي بالمركز الأول في الشوط الصباحي الأول فئة ثنايا بكار، بتوقيت قياسي 9:27.470 ضمن الأشواط النهائية في مهرجان ولي العهد للهجن 2022.
وبهذا وسع "الشامسي" فارق نقاطه في مسابقة السيف، متصدرًا بأكثر من 336 نقطة، بفارق عن منافسه عبدالعزيز السهلي الذي يحل ثانيًا بـ١٨٩ نقطة؛ مما يشير وفق هذه الأرقام إلى أن السيف سيذهب للإمارات ما لم تحدث معجزة في الأيام القليلة من المهرجان.
وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في بقية الأشواط الـ10 الأخرى كالتالي: "العنيد" لـعامر راشد المري، "شقراء" لـنايف عوده الحويطي، "بشار" لـأحمد مانع آل عامر، "تكريم" لـعاطف عطية القرشي، "مبلش" لـرياض ثامر السعدون، "الغربيه" لـفيصل محمد المري، "جلمود" لـناصر سحاب الرشيدي، "ضجه" لـحمد محمد المري، "شاهين" لـسعيد علي المري.