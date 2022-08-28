هذه المدن تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن المدينة المنوّرة والدمام الأحساء والعلا سجّلت 43 درجة مئوية، تليها مكة المكرّمة ووادي الدواسر والخرج 42 درجة، ثم الرياض وتبوك وبريدة وينبع ورفحاء 41 درجة مئوية، وعرعر وسكاكا والدوادمي وشرورة والقريات 40 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 19 و20 درجة مئوية، تليها القريات 22 درجة.
وسجّلت أبها والباحة وجازان وينبع والوجه والدمام أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.