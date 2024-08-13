لتعزيز السلامة والأمان.. "7 اشتراطات لممارسة نشاط النقل التعليمي" في إيضاح رسمي

أكّدت الهيئةُ العامة للنقل التزامَ السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق 7 اشتراطات تنظيمية لممارسة النشاط؛ تعزيزًا لمستوى السلامة والأمان، وتزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ.
وأوضحت الهيئةُ، عبر "إنفوجراف معلوماتي"، تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، تأكيدَها على التزام السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق 7 اشتراطات تنظيمية لممارسة النشاط تضمّ "بطاقة سائق، ورخصة قيادة، وألا يقلّ عمر السابق عن "25" عامًا".
وأشارت إلى الاشتراطات تشمل "شهادة خلو من السوابق، ودورة إسعافات أولية معتمدة، واجتياز الفحص الطبي من قبل الهيئة، واجتياز اختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة العامة للنقل".