لتعزيز السلامة والأمان.. "7 اشتراطات لممارسة نشاط النقل التعليمي" في إيضاح رسمي

وأوضحت الهيئةُ، عبر "إنفوجراف معلوماتي"، تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1446هـ، تأكيدَها على التزام السائقين في نشاط النقل التعليمي بتطبيق 7 اشتراطات تنظيمية لممارسة النشاط تضمّ "بطاقة سائق، ورخصة قيادة، وألا يقلّ عمر السابق عن "25" عامًا".