في ظل رؤية 2030.. 177 ألفًا تملَّكوا مسكنهم لأول مرة في 2022.. وهذه أبرز المنجزات

"كان لدينا مشكلة إسكان عمرها 20 سنة، لم نستطع حلها، والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ15عامًا تقريبًا، ومستوى نسبة تملك الإسكان بين 40 و50%، وقبل الرؤية كانت 47%، ورُصد للوزارة 250 مليار ريال في 2011، وفي 2015 لم يُصرف منها إلا ملياران فقط، ولم تُستغل، ولم تتمكن الوزارة من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض؛ بسبب رئيسي، هو أن مركز الدولة ضعيف، والوزارات متفرقة".. بهذه الكلمات أوجز سمو ولي العهد في حديث سابق قبل نحو عامين الأزمة التي كان يعيشها القطاع السكني قبل رؤية 2030.