في ظل رؤية 2030.. 177 ألفًا تملَّكوا مسكنهم لأول مرة في 2022.. وهذه أبرز المنجزات

"كان لدينا مشكلة إسكان عمرها 20 سنة، لم نستطع حلها، والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني لـ15عامًا تقريبًا، ومستوى نسبة تملك الإسكان بين 40 و50%، وقبل الرؤية كانت 47%، ورُصد للوزارة 250 مليار ريال في 2011، وفي 2015 لم يُصرف منها إلا ملياران فقط، ولم تُستغل، ولم تتمكن الوزارة من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض؛ بسبب رئيسي، هو أن مركز الدولة ضعيف، والوزارات متفرقة".. بهذه الكلمات أوجز سمو ولي العهد في حديث سابق قبل نحو عامين الأزمة التي كان يعيشها القطاع السكني قبل رؤية 2030.
فالإسكان كان أحد أكبر التحديات التي تعيشها السعودية في السنوات ما قبل عصر الرؤية. وقد وضعت رؤية السعودية ذلك القطاع في حكم الأولويات؛ فاستحدثت برنامجًا له من بين برامج تحقيق الرؤية، ووضعت هدفًا رئيسيًّا نصب الأعين، هو رفع نسبة تملك المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك بارتفاع 30% تقريبًا عن نسبة التملك في عام 2015م.
وحرصت الرؤية على استدامة منظومة القطاع السكني في ظل التحولات الاقتصادية العالمية التي يتأثر بها، بما يضمن تمكين تملك الأسر السعودية المنازل، وكذلك تطوير السوق العقاري، ورفع كفاءته، بما يلبي احتياجات السكان، ويخدم تحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للرؤية.
عملت السعودية على أكثر من محور في إطار حرصها على تحقيق مستهدفات الرؤية فيما يخص القطاع السكني؛ فأسست شركة "روشن"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ وذلك للعمل على تطوير أحياء سكنية متكاملة، توفر أسلوب حياة عصريًّا وفق أرقى المعايير للمواطنين.
وأطلقت "روشن" 4 مجتمعات وأحياء متكاملة، منها "سدرة" و"وارفة" في الرياض، و"العروس" في جدة، و"الفلوة" في الشرقية، بتصاميم مستلهمة من الإرث والثقافة السعودي، وبما يلبي تطلعات المجتمع.
وعملت المملكة كذلك على توفير حياة كريمة للمشمولين بالضمان الاجتماعي، وتوفير السكن للأسر الأشد احتياجًا، وذلك من خلال مبادرات عدة، كمبادرة الإسكان التنموي، وجود الإسكان، إضافة إلى مساهمات عينية ونقدية، كما يعمل برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع المطورين العقاريين، والقطاع الخاص على ضخ المزيد من المشروعات السكنية الجديدة لتلك الفئات، وترتب على ذلك تسليم أكثر من 4600 وحدة لمستحقيها، والإعلان عن 50 ألف وحدة أخرى تحت الإنشاء بالتعاون مع القطاع الخاص، القطاع غير الربحي.
كما استحدثت الرياض نظام الوساطة العقارية لتعزيز كفاءة السوق العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ يناير الماضي، ووصل عدد زوار منصته الإلكترونية إلى ما يناهز 1.2 مليون.
ويعمل النظام على تنظيم أعمال ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقار، والتسويق له، وإدارته، وبيعه، وبيع منفعته، وتأجيره، إضافة إلى تحديد الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بحصول الأفراد والمنشآت على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة العقارية، علاوة على تحديد المخالفات للنظام، والعقوبات المقررة لها؛ مما يُسهم في رفع كفاءة السوق العقاري.
استطاعت الرؤية خلال فترة وجيزة من رفع نسبة التملك إلى 60 % في عام 2020، فيما تخبرنا أرقام عام 2022 بارتفاع حجم المعروض العقاري بخيارات متعددة إلى أكثر من 165 ألف وحدة سكنية، فيما يتوفر أكثر من 35 ألف وحدة مفرزة من عدد الوحدات السكنية المعروضة للبيع بالشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لما أورده التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2022.
وتشير الأرقام إلى تمكن أكثر من 177 ألف أسرة من تملك مسكنها الأول خلال عام 2022، فيما بلغت الوحدات المفرزة خلال 2022 ما يربو على 56 ألف وحدة.
ومن اللافت استفادة أكثر من 1.4 مليون شخص من الدعم السكني المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بينما تستهدف الوزارة ضخ 365 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، إضافة إلى تملك أكثر من 95 ألفًا من الأسر الأشد حاجة للمساكن في عام 2022، بحسب ما أعلن الوزير ماجد الحقيل في تصريح قبل نحو شهرين.