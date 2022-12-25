الهلال الأحمر نقل 402 حالة عبر خدمة الإسعاف الجوي في 10 أشهر بمختلف المناطق

وأضافت، أن الخدمة نقلت أيضاً 261 حالة أخرى عبر رحلات إنقاذ الحياة في 12 منطقة من فبراير حتى نهاية نوفمبر، كانت أغلبها في الرياض بواقع 56 حالة والمنطقة الشرقية 47 حالة والمدينة المنوّرة 31 حالة، بينما كانت منطقتا القصيم ومكة المكرّمة الأقل بواقع حالة واحدة لكل منهما.