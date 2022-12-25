الهلال الأحمر نقل 402 حالة عبر خدمة الإسعاف الجوي في 10 أشهر بمختلف المناطق

نجحت خدمة الإسعاف الجوي التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، في نقل 402 حالة منذ إعادة إطلاق الخدمة في شهر فبراير الماضي حتى نهاية نوفمبر 2022، وذلك بعد اتساع الخدمة وتغطيتها مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة نقلت عبر رحلات الإسعاف الجوي 141 حالة، من أبريل حتى نوفمبر الماضي، شملت مناطق: الرياض ومكة المكرّمة والمنطقة الشرقية، من بينها 13 حالة نقلت في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر.
وأضافت، أن الخدمة نقلت أيضاً 261 حالة أخرى عبر رحلات إنقاذ الحياة في 12 منطقة من فبراير حتى نهاية نوفمبر، كانت أغلبها في الرياض بواقع 56 حالة والمنطقة الشرقية 47 حالة والمدينة المنوّرة 31 حالة، بينما كانت منطقتا القصيم ومكة المكرّمة الأقل بواقع حالة واحدة لكل منهما.
يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي أعادت إطلاق خدمة الإسعاف الجوي في شهر فبراير 2022 بعد فترة توقف، شهد خلالها المشروع إدخال بعض التطويرات والتحسينات عليه؛ ليكون داعماً للعمل الإسعافي على الأرض؛ ما يسهم في اتساع الرقعة الجغرافية للخدمة الإسعافية بالمملكة.