انطلاق أعمال المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء"

وبيّن الغامدي؛ أن "مركز وقاء" استقبل منسوبيه من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية ابتداءً من الجهاز المركزي واستكمالاً بفروعه في مناطق المملكة، مشيراً إلى أن اللقاءات تأتي تعزيزاً للتواصل والترابط بين التوجهات الحالية والمستقبلية.