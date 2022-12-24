انطلاق أعمال المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية "وقاء"

انطلقت أعمال المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بناءً على القرار الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة بنقل الاختصاصات والمهام المتعلقة بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية من الوزارة إلى المركز.
تأتي هذه الخطوة بهدف تطبيق وتنفيذ ما يحقق سياسات الوزارة المعتمدة لمكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود بين الجهات الحكومية.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلّف لمركز وقاء المهندس أيمن الغامدي؛ أن "وقاء" يُمثّل فرصة فريدة لتحقيق مستقبل واعد ومستدام للقطاع الزراعي، من خلال دفع عجلة التطور والتنمية وتقديم حلول مثالية لإدارة الأزمات والسيطرة على الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومسبّبات نواقل الأمراض.
وبيّن الغامدي؛ أن "مركز وقاء" استقبل منسوبيه من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية ابتداءً من الجهاز المركزي واستكمالاً بفروعه في مناطق المملكة، مشيراً إلى أن اللقاءات تأتي تعزيزاً للتواصل والترابط بين التوجهات الحالية والمستقبلية.
وأفاد بأن اللقاءات استعرضت عدداً من المحاور شملت عرض آلية التشغيل خلال المرحلة الانتقالية، وسياسة وإجراءات الموارد البشرية، مبيناً أن اللقاءات التعريفية تستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي.