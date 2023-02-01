مؤتمر الألكسو في الرياض.. خير دليل على دعم المملكة للثقافة والعلوم

كانت المملكة وما زالت الداعم الأول للثقافة والعلوم؛ إيمانًا منها بأهميتهما خاصة على الصعيد التنموي، وبادرت المملكة وبالتعاون مع شركائها الدوليين في استحداث مسار ثقافي ضمن مسارات مجموعة العشرين، بناءً على التزامات الاجتماع الأول لوزراء الثقافة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020".
كما أطلقت المملكة عدة مبادرات رائدة للتعلم مدى الحياة، وتعزيز التنافسية لدى الأفراد عبر التطوير المستمر للمهارات والقدرات، وذلك من خلال إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030.
وتتوافق رؤية المملكة في هذه المجالات مع رؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وتتمثل في التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها.
وتدعم المملكة "الألكسو" في إطار هذا الهدف العام، والعمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.
لذا تأتي استضافة المملكة لمؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم بطلب من (الألكسو) وبشراكة مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، ليؤكد المكانة الدولية الكبيرة التي تحتلها المملكة، ودورها الفاعل في رسم ملامح التعاون الدولي لدعم المنظمات العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم.
جدير بالذكر أن المملكة ممثلة في وزارة الثقافة تسعى إلى تطوير الإمكانيات وتعزيز الفرص والقدرات في القطاع الثقافي، من خلال بث كافة جوانب التراث الثقافي السعودي في أوصال الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، مما يجعلهم ينعمون بحياة عامرة وصحية.