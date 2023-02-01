مؤتمر الألكسو في الرياض.. خير دليل على دعم المملكة للثقافة والعلوم

كانت المملكة وما زالت الداعم الأول للثقافة والعلوم؛ إيمانًا منها بأهميتهما خاصة على الصعيد التنموي، وبادرت المملكة وبالتعاون مع شركائها الدوليين في استحداث مسار ثقافي ضمن مسارات مجموعة العشرين، بناءً على التزامات الاجتماع الأول لوزراء الثقافة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020".