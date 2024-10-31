على مدار 10 سنوات.. عدسة "المالكي" تجوب أروقة المسجد الحرام لتوثق لحظات الإيمان والمشاعر الروحانية

وعبر سنوات من العمل المتواصل، جمَع المالكي بين شغفه بالتصوير وشرف العمل في المسجد الحرام، ليقدم للعالم صورًا تُسَلط الضوء على جماليات العبادة وأجواء الإيمان في هذا المكان المقدس، على مدار عقد من الزمن، كرّس فيها جهده ووقته لتوثيق مشاهد الحج والعمرة، مركّزًا عدسته على مظاهر التعدد الثقافي والعرقي الذي يميز مكة المكرمة عن سائر المدن.