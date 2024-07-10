السودة 14.. "الأحساء وحفر الباطن" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية

وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).