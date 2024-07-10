السودة 14.. "الأحساء وحفر الباطن" تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة 47 ْمئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن الأحساء وحفر الباطن سجّلتا أعلى درجة حرارة 47 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة، اليوم، 46 ْمئوية في الدمام والخرج ووادي الدواسر ورفحاء والصمان والتنهات والدهناء، و45 ْمئوية في مكة المكرّمة والرياض وبريدة وشرورة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تلتها أبها 18 درجة، والباحة 19 درجة، وطريف 24، والطائف والقريات 25 درجة.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى- أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وأتربة مثارة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر).
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان؛ قد يصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.
ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم.