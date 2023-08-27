متسابق بحريني: تلقيت نبأ ترشيحي للمشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن بالفرح والرهبة

أكد المتسابق فهد عدنان من مملكة البحرين، أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، لها تاريخ عريق وسمعة في جميع دول العالم، وليست كبقية المسابقات القرآنية؛ حيث إنها تنشئ جيلًا يتحلى بأخلاق القرآن الذي سار عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في التنظيم المتميز للمسابقة، وتوفيرها كل سبل الراحة للمشاركين؛ حتى يخوضوا التصفيات النهائية في جو إيماني.