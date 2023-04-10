محليات

1100 متطوع بالدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

1100 متطوع بالدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن
واس
واس

يشارك متطوعو الدفاع المدني في خدمة ضيوف الرحمن بالمساندة والدعم وتقديم العون والمساعدة للمعتمرين وكبار السن من زوار المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في شهر رمضان المبارك.

ويعمل (1100) متطوع في (22) منطقة داخل الحرمين الشريفين على عمليات الإخلاء والإنقاذ لمن تستلزم حالتهم ذلك ونقلهم إلى أماكن آمنة، والتعامل مع المخاطر من خلال التدخل السريع في الحالات الطارئة، والتوعية الوقائية في المواقع التي تشهد كثافة عالية.

وتأتي مشاركة متطوعي الدفاع المدني في إطار جهود المديرية العامة للدفاع المدني؛ لتشجيع مشاركة المواطنين في العمل التطوعي، حيث أتاحت لهم (220) فرصة تطوعية في موسم عمرة رمضان الحالي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

الدفاع المدني
ضيوف الرحمن
المدينة المنورة
المسجد الحرام
مكة المكرمة
المسجد النبوي
شهر رمضان

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