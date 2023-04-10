1100 متطوع بالدفاع المدني يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن

ويعمل (1100) متطوع في (22) منطقة داخل الحرمين الشريفين على عمليات الإخلاء والإنقاذ لمن تستلزم حالتهم ذلك ونقلهم إلى أماكن آمنة، والتعامل مع المخاطر من خلال التدخل السريع في الحالات الطارئة، والتوعية الوقائية في المواقع التي تشهد كثافة عالية.