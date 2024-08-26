انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ18 حيًّا بالرياض ومكة المكرمة الخميس القادم

وبينت "الهيئة" أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في 10 أحياء بمدينة الرياض وهي: (حي المهدية، وحي الخزامى، وحي عرقة، وحي ظهرة لبن، وحي السفارات، وحي نمار، وحي المروة، وحي شبرا، وحي بدر، وحي الشفا)، إضافة إلى 8 أحياء بمدينة مكة المكرمة هي: (جزء من حي الصفوة، وجزء من حي دار السلام، وجزء من حي الهجرة)، ومشروع ذاخر ويشمل: (حي الجميزة، وحي ريع ذاخر)، ومشروع مسار مكة القسم الأول ويشمل جزءًا من حي النزهة، وجزءًا من حي الرصيفة، ومشروع جبل عمر، ويشمل حي جرهم الشمالي.