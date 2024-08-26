"وسم للتقييم" و"سكن العقارية" تُوَقعان اتفاقية تعاون مشترك لتقديم خدمات عقارية متكاملة وفعالة

أعلنت شركة وسم للتقييم ومنصة سكن العقارية، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتقديم تجربة عميل ذات قيمة مضافة للمستفيدين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أفق التعاون بين الجهتين، وتقديم خدمات عقارية متكاملة وفعالة.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات العقارية ومخرجاتها النهائية؛ حيث تُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري؛ مما يعزز من فعالية الخدمات، ويساهم في تطوير السوق العقاري لدى المطورين والمسوقين والمستفيدين.
وأكد الشريك المؤسس والمدير العام لشركة وسم للتقييم عبدالوهاب الشريدة، أهمية هذه الشراكة مع منصة سكن العقارية؛ حيث إن هذه الاتفاقية ستتيح تقديم خدمات تقييم عقاري بكل دقة وشفافية، وسوف يساعد العملاء في الحصول على رأي محايد في قيمة العقارات التي يستهدفون امتلاكها.
بدوره علّق المدير التنفيذي لمنصة سكن العقارية بالمملكة العربية السعودية فيصل الشويعر، على أن الشراكة تعكس التزام منصة سكن العقارية بتقديم حلول عقارية متكاملة تتماشى مع أعلى معايير الجودة.
وصرّح بأن التعاون مع "وسم" سيكون له أثر إيجابي في تطوير السوق العقاري، ويعزز من قدرة المنصة على تلبية احتياجات العملاء بطرق أكثر فعالية وابتكارًا".
وتُعد هذه الاتفاقية خطوةً مهمة نحو تحقيق التكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري؛ مما يعزز من فعالية الخدمات ويساهم في تطوير السوق العقاري بشكل عام.