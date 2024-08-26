"وسم للتقييم" و"سكن العقارية" تُوَقعان اتفاقية تعاون مشترك لتقديم خدمات عقارية متكاملة وفعالة

وأكد الشريك المؤسس والمدير العام لشركة وسم للتقييم عبدالوهاب الشريدة، أهمية هذه الشراكة مع منصة سكن العقارية؛ حيث إن هذه الاتفاقية ستتيح تقديم خدمات تقييم عقاري بكل دقة وشفافية، وسوف يساعد العملاء في الحصول على رأي محايد في قيمة العقارات التي يستهدفون امتلاكها.