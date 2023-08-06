بمستوى 5 نجوم.. "الزكاة والجمارك" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في رحلتها نحو التميز المؤسسي وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل أحد أهم ممكناتها الاستراتيجية وهو "التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق"، وقيامها بتوفير أدوات تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي، من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحسين العمليات والخدمات، وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء وتقديم الخدمات.