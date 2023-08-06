بمستوى 5 نجوم.. "الزكاة والجمارك" تحصل على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي

حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم، من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، التي تُعد المرجع الأهم عالميًّا في تقييم التميز المؤسسي؛ لتصبح الهيئة أول وأعلى جهة على مستوى المملكة تحقق هذا الإنجاز على كامل المنظمة وفقًا للنموذج الجديد؛ بينما تتوج جهودها لتطبيق أبرز معايير ومفاهيم التميز المؤسسي المحلية والعالمية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.
ووفق الموقع الرسمي للهيئة؛ فقد نالت الهيئة هذا الاعتراف المرموق بتميزها وفقًا للنهج الرائد عالميًّا للمنظمة الأوروبية لإدارة الجودة من خلال تطبيق نموذجها المعتمد (EFQM) الذي يعد الأوسع انتشارًا في العالم، ويعتبر استيفاء متطلبات النموذج من أبرز مستهدفات الجهات في مجال التميز المؤسسي؛ حيث يمكّن المؤسسات من تحقيق نتائج أعمال متميزة ومستويات عالية ومستدامة، ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في رحلتها نحو التميز المؤسسي وسعيها للتحسين المستمر من خلال تفعيل أحد أهم ممكناتها الاستراتيجية وهو "التميز التشغيلي وكفاءة الإنفاق"، وقيامها بتوفير أدوات تضمن استدامة الجودة والتميز المؤسسي، من خلال التركيز على رضا العملاء والشركاء والجهات ذات العلاقة، وتحديد التوجهات الحالية والمستقبلية، وتطوير وتحسين العمليات والخدمات، وقياس مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والتركيز على التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الناشئة بما يضمن الكفاءة العالية في الأداء وتقديم الخدمات.
وعملت الهيئة على تمكين ممارسات نماذج التميز المؤسسي التي تساعد على التحسين المستمر؛ بما يعكس التزامها الدائم بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز في تنفيذ أعمالها وتقديم خدماتها لجميع مكلفيها وعملائها.
وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى مواصلة تبنيها لتطبيقات التميز المؤسسي؛ تحقيقًا لرؤيتها في أن تكون نموذجًا عالميًّا يُحتذى به في حماية الوطن وتعزيز الاقتصاد وتجربة العميل.