إحباط تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر في عسير

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، ومن خلال التواصل بالبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.