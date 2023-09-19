محليات

إحباط تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر في عسير

جرى استكمال الإجراءات وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
إحباط تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر في عسير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، تهريب 126 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، ومن خلال التواصل بالبريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

حرس الحدود
عسير
نبات القات المخدر

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