منجزات قطاع الحج.. "الربيعة": الميزانية تعكس متانة الاقتصاد ومواجهة التحديات

وأشار الوزير إلى أن العام 2022 شهد عددًا من النتائج الإيجابية على مستوى قطاع الحج والعمرة بدعم وتمكين من القيادة الرشيدة – أيدها الله- وهو ما أثمر عنه الاستمرار في تسهيل الإجراءات، لقدوم أكثر من 900 ألف حاج، ونحو 6 ملايين معتمر من جميع دول العالم، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخدمات التي تلبي تطلعات الحجاج والمعتمرين بالشراكة مع 10 آلاف شركة من القطاع الخاص تعمل في منظومة الحج والعمرة، بالإضافة إلى تقديم 121 خدمة عبر منصة "نسك" ضمن حلول رقميّة ميسّرة توفر الجهد والوقت وتثري التجربة الدينية، وذلك بالشراكة مع كل الجهات الحكومية تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.