"عبد الله صالح كامل" رئيسًا لـ"غرفة مكة".. و"أزهر" و"رجب" نائبَيْن له

ويضم المجلس الجديد 12 عضوًا هم: الشيماء بنت محمد أحمد مشاط، وسلطان بن موفق عمر أزهر، وعبدالله بن صالح عبدالله كامل، وعبدالله بن عمر عبدالله قاضي، وعلياء بنت مازن محمود الصواف، ونبيل بن عبدالرحيم عبدالغني الثقفي، ونائف بن مشعل سرور الزايدي، وأحمد بن رابح حامد الشريف، وخالد بن رده معيض الحارثي، وفواز بن عقاب مساعد الشريف، وفيصل بن قايد سعيد قايد، ومصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب.