بعدد من الأركان.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض الرياض للكتاب

تشارك الأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، الذي ينطلق هذا اليوم وعلى مدى عشرة أيام، تحت شعار "فصول الثقافة"، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 32 دولة حول العالم.
ويضمّ جناح الوزارة عددًا من الأركان لتسليط الضوء على الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من المصاحف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية؛ لإطْلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تتبناها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم.
وخصصت "الشؤون الإسلامية" أركانًا لعرض عدد من الأفلام الوثائقية وخدمات المكتبة الإلكترونية، فضلًا عن عرض الخدمات المقدمة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
ومن المقرر الاستمرار في توزيع آلاف الإصدارات العلمية المتنوعة من مطبوعات الوزارة والمصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم.
جدير بالذكر أن هذه المشاركة تأتي بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ سعيًا لإبراز الدور الذي تمارسه الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلو والتطرف من خلال الكتاب والنشر والتأليف؛ انسجامًا مع توجيهات القيادة فيما يتعلق بضرورة تميز مشاركة المملكة في المعارض الدولية وتنوعها بما يحقق الرسالة السامية التي تتطلع لها في خدمة الإسلام.