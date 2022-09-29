بعدد من الأركان.. "الشؤون الإسلامية" تشارك في معرض الرياض للكتاب

ويضمّ جناح الوزارة عددًا من الأركان لتسليط الضوء على الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من المصاحف وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية؛ لإطْلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تتبناها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم.