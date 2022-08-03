رفحاء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن رفحاء سجّلت 46 درجة مئوية، تليها حفر الباطن وعرعر 45 درجة، ثم الدمام والأحساء 44 درجة مئوية، وكل من من بريدة والعلا والخرج 42 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 16 و17 درجة مئوية، ثم نجران 21 درجة، والقريات وبيشة 22 وطريف 23 درجة.
وسجّلت جدة والدمام وينبع والوجه وأبها والباحة أعلى نسبة رطوبة 90%.