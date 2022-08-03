رفحاء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

وأكّد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن رفحاء سجّلت 46 درجة مئوية، تليها حفر الباطن وعرعر 45 درجة، ثم الدمام والأحساء 44 درجة مئوية، وكل من من بريدة والعلا والخرج 42 درجة مئوية.