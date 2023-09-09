رئيس تنفيذي مطارات لوس أنجلوس العالمية يعلن استقالته والانتقال الى السعودية

في بيانٍ أصدره إرباتشي ونشرته وسائل الإعلام الأمريكية، قال: "أنا ممتنٌ للعمل الرائع الذي يقوم به فريق مطارات لوس أنجلوس للحفاظ على سلامة وكفاءة مطاراتنا. العمل الذي نقوم به في مطارات لوس أنجلوس يحقّق تحولًا حقيقيًا في مطاراتنا ومدينتنا، وأنا فخورٌ بأني كنت جزءًا من هذا الجهد".