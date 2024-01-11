"إغاثي" الملك حول العالم.. تمور وسلال غذائية بالسودان وباكستان وخدمات طبية باليمن

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 300 فرد، وإجراء 38 عملية جراحية في تخصص العظام، و 10 عمليات في تخصص المخ والأعصاب، إلى جانب تقديم 150 جلسة واستشارة طبية للعلاج الطبيعي، كما جرى تدريب 25 مستفيداً في مجال العلاج الطبيعي، فيما تم قياس وتركيب وصيانة 50 طرفا صناعياً، حيث يعد هذا النوع من الخدمات الطبية المقدمة في مجال الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي يتم تنفيذه للمرة الأولى ضمن المشاريع التطوعية واستجابةً للاحتياج الإنساني هناك.