"إغاثي" الملك حول العالم.. تمور وسلال غذائية بالسودان وباكستان وخدمات طبية باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 117 كرتون تمر في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان، استفاد منها 500 فرد من الأسر المتعففة والمتأثرين من الأزمة الإنسانية، وذلك ضمن مشروع توزيع التمور في السودان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوداني الشقيق وللتخفيف من معاناته.
يأتي هذا فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024م.
وجرى أمس الأول توزيع 950 سلة غذائية في منطقتي متياري وجامشورو بإقليم السند، استفاد منها 6.650 فردًا من الفئات الأشد احتياجاً في المناطق المتضررة من الفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي مرت بهم.
في الغضون واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 210 مستفيدين خلال الفترة من 13 وحتى 19 ديسمبر 2023م، منهم 20 مستفيداً في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و145 حالة في عيادة الحالات الطارئة، و34 مريضاً في عيادة الباطنية، و9 مستفيدين في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع مستفيدان اثنان عيادة التوعية والتثقيف.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع 52 فردًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 196 مريضا فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدًا.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 400 سلة غذائية في مدينة قندهار بأفغانستان، استفاد منها 2.400 فرد من الفئات المتضررة والمحتاجة هناك.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.
إلى ذلك، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام والأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والمخ والأعصاب في مدينة الريحانية بالجمهورية التركية، الذي نُفذ خلال الفترة من 1 وحتى 8 يناير 2024م، بمشاركة 23 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، وذلك ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 300 فرد، وإجراء 38 عملية جراحية في تخصص العظام، و 10 عمليات في تخصص المخ والأعصاب، إلى جانب تقديم 150 جلسة واستشارة طبية للعلاج الطبيعي، كما جرى تدريب 25 مستفيداً في مجال العلاج الطبيعي، فيما تم قياس وتركيب وصيانة 50 طرفا صناعياً، حيث يعد هذا النوع من الخدمات الطبية المقدمة في مجال الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي يتم تنفيذه للمرة الأولى ضمن المشاريع التطوعية واستجابةً للاحتياج الإنساني هناك.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة مختلف الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.