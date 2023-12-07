للتعريف بالمنتجات التمويلية.. صندوق التنمية الزراعية يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

يشارك صندوق التنمية الزراعية في المؤتمر والمعرض الدولي للتمور لعام 2023م، الذي ينظمه المركز الوطني للنخيل والتمور، خلال الفترة من 21 جمادى الأولى وحتى 1 جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق 5 - 14 ديسمبر الجاري في واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض.
وتهدف مشاركة الصندوق إلى التعريف بالخدمات والمنتجات التمويلية التي يقدمها للمزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية في مجال تمويل مصانع التمور التحويلية، وكذلك تمويل مستلزمات مزارع النخيل، ودور الصندوق في دعم استخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال.
ويأتي تمويل الصندوق لمصانع التمور التحويلية بهدف المساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية عن طريق التمويل المباشر للمشاريع المتخصصة، حيث يستهدف التمويل منتجات (دبس التمر، عجينة التمر، مسحوق التمر، الخل، الكحول الطبي، السكر السائل، حمض الستريك)، ويستفيد من التمويل المزارعون الأفراد، والمستثمرون، والجمعيات التعاونية.
ويستفيد من تمويل مستلزمات مزارع النخيل مثل (إزالة النخيل الهرم، آلة رافعة لرأس النخلة، آلة فرم مخلفات المزرعة، وغرف التبريد والتجميد لمزارع النخيل)، المزارعين الأفراد فقط.
ويسعى الصندوق إلى المساهمة في تحقيق هدف المملكة لتكون المصدرة الأولى عالمياً للتمور، وذلك من خلال التشجيع على تقليل نسبة الفائض والمهدر من التمور، وكذلك عبر زيادة نسبة تمويل إقامة مصانع التمور التحويلية المستخدمة للتقنيات الحديثة إلى 70%، إضافة إلى تمويل مراكز خدمات التمور والصناعات الغذائية (إنتاج – تصنيع - تسويق).