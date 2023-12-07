للتعريف بالمنتجات التمويلية.. صندوق التنمية الزراعية يشارك في المؤتمر الدولي للتمور

ويأتي تمويل الصندوق لمصانع التمور التحويلية بهدف المساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية عن طريق التمويل المباشر للمشاريع المتخصصة، حيث يستهدف التمويل منتجات (دبس التمر، عجينة التمر، مسحوق التمر، الخل، الكحول الطبي، السكر السائل، حمض الستريك)، ويستفيد من التمويل المزارعون الأفراد، والمستثمرون، والجمعيات التعاونية.