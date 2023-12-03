أصيب في مسيراتها وتابع احتفالاتها من التشيك.. تعرف على قصة شغف معاق مع الإبل

لم تمنعه إعاقته في متابعة شغفه لمزاين الإبل واحتفالات تتويجها في منصات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل منذ النسخة الأولى حتى نسختها الثامنة، التي آثر خلالها المواطن علي سالم الدوسري متابعته منذ اليوم الأول بالحضور إلى أرض الصياهد، متحديًا إعاقة الشلل الرباعي التي أصيب بها نتيجة حادث دهس أثناء مرافقته مسيرة أحد المشاركين في النسخ السابقة.