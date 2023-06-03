اعتباراً من الغد.. "المرور" يبدأ برصد 7 مخالفات إلكترونياً

وأضافت في إنفوجراف لها، أن المخالفات تشمل أيضاً تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكانٍ غير مخصّص للوقوف، وتجاوز محطات قياس الوزن، والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها.