اعتباراً من الغد.. "المرور" يبدأ برصد 7 مخالفات إلكترونياً

تبدأ الإدارة العامة للمرور، غداً الأحد، تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
تشمل المخالفات عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
وأضافت في إنفوجراف لها، أن المخالفات تشمل أيضاً تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكانٍ غير مخصّص للوقوف، وتجاوز محطات قياس الوزن، والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها.