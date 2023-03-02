"الأرصاد": تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من السبت للأربعاء

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تشمل محافظات (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة)، وعلى منطقة جازان وتشمل محافظات (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر، العيدابي، بيش، صبيا)، ومنطقة الباحة، وتشمل محافظات ومراكز (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد)، إضافة إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة (الطائف، ميسان، أضم، العرضيات) وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء.