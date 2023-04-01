5 أشهر.. وتنقضي مهلة عودة مواشي وإبل الرعي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم

يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة خطت خطوات مهمة للمحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، من خلال إنشاء خمسة مراكز بيئية وصندوق للبيئة، بالإضافة إلى سن اللوائح والأنظمة الداعمة لحماية الغطاء النباتي من الرعي المبكر، والرعي الجائر، والاحتطاب، إلى جانب المساهمة في تنمية الغطاء النباتي من خلال نثر البذور وزراعة الأشجار البرية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.