"تعليم الرياض" تُطلق مبادرة "علماء المستقبل"

يأتي هذا البرنامج انطلاقاً من مبادرات الإدارة التكاملية مع الجهات المتميزة وطنياً وتنسجم مع مستهدفاتها ولها اهتمام واسع في تنفيذ المبادرات والبرامج الصحية التي تقدم المعرفة الموسعة للطلاب والطالبات في البحث الطبي والحيوي وغيرها بما يتناسب مع المسارات في المرحلة الثانوية ومنها الصحية وممارسة مهارات القرن الـ ٢١ التي تسهم في إعداد جيل موهوب ومبدع في جميع المجالات الصحية، كما أن لها أهمية في نشر الفكر الإيجابي التوعوي عن ثقافة الصحة لأبنائنا الطلاب والطالبات وأوساط المجتمع المدرسي.