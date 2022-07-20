"تعليم الرياض" تُطلق مبادرة "علماء المستقبل"

انطلقت مبادرة "علماء المستقبل"، بشراكة نوعية بين إدارة التعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين، ومركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
وتهدف المبادرة إلى تعلم أساسيات البحث الطبي والحيوي عن طريق تدريب الطلاب على التعلم بالمشاريع ضمن فريق عمل في مختبرات متخصصة مع مجموعة من الباحثين في المجالات الطبية والأحياء الدقيقة؛ بما يسهم في شحذ الهمم وإيقاد جذوة الطموح بوصفها مجالاً رحباً للمشاركين من أجل تطوير مشاريعهم وأبحاثهم.
ويشارك في المبادرة، التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع بواقع 90 ساعة تدريب عملية (لصيف 1443هـ 2022م)، 15 طالباً من المرحلة الثانوية، سيقدمون عرضًا عن الجزئية التي عمل عليها كل منهم في البحث مع فريق العمل وذلك وفقًا لمتطلبات التدريب.
يأتي هذا البرنامج انطلاقاً من مبادرات الإدارة التكاملية مع الجهات المتميزة وطنياً وتنسجم مع مستهدفاتها ولها اهتمام واسع في تنفيذ المبادرات والبرامج الصحية التي تقدم المعرفة الموسعة للطلاب والطالبات في البحث الطبي والحيوي وغيرها بما يتناسب مع المسارات في المرحلة الثانوية ومنها الصحية وممارسة مهارات القرن الـ ٢١ التي تسهم في إعداد جيل موهوب ومبدع في جميع المجالات الصحية، كما أن لها أهمية في نشر الفكر الإيجابي التوعوي عن ثقافة الصحة لأبنائنا الطلاب والطالبات وأوساط المجتمع المدرسي.
من جهة أخرى، قدمت إدارة التعليم شكرها لإدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي تقديراً لجهودهم وتعاونهم من خلال استضافة الطلاب الموهوبين وتعزيز هذه الشراكة الفاعلة بإتاحة الفرصة لعلماء المستقبل.