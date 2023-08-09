"هواوي" تضيف ثلاثة حواسيب محمولة جديدة لسلسلة MateBook

يشغل جهاز HUAWEI MateBook D 16 الجيل الثالث عشر من معالجات Intel® Core ™ H-Series، ويمكن تهيئته حتى i9-13900H، مع TDP يصل إلى 40 واط، وذاكرة وصول عشوائي RAM مزدوجة القناة، ومحرك أقراص صلب عالي السرعة، يمكنه التعامل مع المهام المتعددة والمهام المعقدة بسلاسة وكفاءة، مثل تحليل البيانات، وتجميع التعليمات البرمجية، وفتح صفحات ويب متعددة أو عروض تقديمية، مع شاشة كبيرة وأداء قوي وقدرة سلسة بفضل ميزة الجهاز الفائق.