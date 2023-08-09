"هواوي" تضيف ثلاثة حواسيب محمولة جديدة لسلسلة MateBook

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، اليوم عن ثلاث إضافات جديدة إلى سلسلة MateBook الشهيرة؛ وهي HUAWEI MateBook 14 وHUAWEI MateBook D 16 وMateBook 16s. ولابتوب MateBook 16s، هو عبارة عن حاسوب محمول خفيف الوزن يأتي بشاشة كبيرة، والكثير من الميزات الذكية ومعالج جديد تمامًا.
أما لابتوب MateBook 14 فهو حاسوب محمول خفيف الوزن وعالي الأداء بمقاس 14 بوصة، يمتاز بشاشة العرض الكاملة من هواوي HUAWEI FullView 2K. ويعد لابتوب MateBook D 16 أيضًا جهاز حاسوب محمول عالي الأداء وخفيف الوزن؛ لكن مع شاشة كبيرة مقاس 16 بوصة.
وتحمل الحواسيب المحمولة الثلاثة الجديدة جماليات سلسلة MateBook الرائعة، والميزات المبتكرة، والأداء القوي لمعالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر عالي الأداء، بالإضافة إلى ميزات الأجهزة الفائقة Super Device.
بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز أيضًا بهوائي HUAWEI Metaline الجديد تمامًا، والذي يوفر اتصالًا أكثر استقرارًا بالشبكة يمتد عبر مسافات طويلة وقدرة Wi-Fi 6.
وتتوفر الحواسيب الثلاثة HUAWEI MateBook 14 وHUAWEI MateBook D 16 وHUAWEI MateBook 16s للشراء في المملكة العربية السعودية من خلال منصات هواوي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.
يأتي جهاز HUAWEI MateBook 14 مزودًا بشاشة عرض كاملة من HUAWEI مع حواف رفيعة جدًّا تحيط بها. ونتيجة لذلك يتميز الجهاز بنسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 90%.
وتسمح هذه الحوافّ الرقيقة بمنظور رؤية أوسع بينما تساهم أيضًا في تصميم أكثر إحكامًا وإمكانية تنقّل أفضل. كما يتميز أيضًا بشاشة عالية الدقة 2160 × 1440 تدعم نطاقًا لونيًّا واسعًا sRGB بنسبة 100٪ ونسبة تباين عالية تصل إلى 1500:1. هذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى إجراءات متعلقة بالرسم وتعديل الفيديوهات.
ويعمل جهاز HUAWEI MateBook 14 بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر، والذي يتكون من معالج يصل إلىi7- 1360P. بصفته أحدث معالج تم تطويره بواسطة إنتل، ويستخدم معالج Intel® Core ™ من الجيل الثالث عشر أحدث عملية.Intel 7nm.
وستعمل بنية وحدة المعالجة المركزية الهجينة الجديدة ذات النوى المنفصلة للأداء ونواة الكفاءة، على إرسال الموارد بذكاء وفقًا لمتطلبات المهام المختلفة، وتوجيه المهمة الصحيحة إلى النواة الصحيحة؛ مما يتيح للمستخدمين تشغيل الحوسبة الثقيلة بسهولة والتعامل مع المهام المتعددة.
ويتميز الكمبيوتر المحمول أيضًا بتصميم بسيط المظهر وأنيق مع خطوط أنيقة وبنية مدمجة وسهلة الحمل. وتبلغ سماكة الجهاز عند أسمك نقطة حوالى 15.9 ملم؛ بينما يزن الجهاز بالكامل حوالى 1.49 كجم. وهو بخفته وأناقته، رفيق مثالي للعمل والسفر.
يتميز جهاز HUAWEI MateBook D 16 بشاشة عرض كاملة جميلة وغامرة مقاس 16 بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪ ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. بالمقارنة مع نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية 16:9.
ويوفر هذا الأمر مساحة عرض أوسع؛ مما يجعله مناسبًا للمهام التي تركز على الإنتاجية، مثل العمل مع المخططات والمستندات، وكذلك للأغراض الترفيهية.
يشغل جهاز HUAWEI MateBook D 16 الجيل الثالث عشر من معالجات Intel® Core ™ H-Series، ويمكن تهيئته حتى i9-13900H، مع TDP يصل إلى 40 واط، وذاكرة وصول عشوائي RAM مزدوجة القناة، ومحرك أقراص صلب عالي السرعة، يمكنه التعامل مع المهام المتعددة والمهام المعقدة بسلاسة وكفاءة، مثل تحليل البيانات، وتجميع التعليمات البرمجية، وفتح صفحات ويب متعددة أو عروض تقديمية، مع شاشة كبيرة وأداء قوي وقدرة سلسة بفضل ميزة الجهاز الفائق.
ويُعد HUAWEI MateBook D 16 مثاليًّا لبيئة العمل التي تتبنى مختلف الاتجاهات المكتبية الهجينة.
يرث جهاز HUAWEI MateBook 16s شاشة تعمل باللمس بدقة 2.5K ومقاس 16 بوصة من الجيل السابق؛ ولكن مع سطوع ووضوح مطورين.
وزاد سطوع الشاشة من 300 نت إلى 400 نت عن التكرار السابق؛ مما يسهل رؤية عملك أو الاستمتاع بفيلمك المفضل على شاشة أكثر حيوية. يمكنك أيضًا التنقل عبر الملفات والصفحات بسهولة باستخدام ميزة شاشة اللمس ذات 10 نقاط.
ونظرًا لأن العمل يصبح أكثر نشاطًا وتنوعًا في الاحتياجات، يحتاج المستخدمون إلى حاسوب محمول أكثر قوة يمكنه التعامل مع سيناريوهات العمل سريعة الوتيرة.
ويلبي جهاز HUAWEI MateBook 16s هذا الطلب من خلال الجيل الثالث عشر من معالج Intel® Core ™ i9-13900H الجديد كليًّا، والذي يوفر أداءً محسنًا مع TDP يصل إلى 60 واط.
بعد سنوات من البحث والتطوير المكثفين، طوّرت Huawei الهوائي الخاص بها والمعروف باسم هوائي HUAWEI Metaline، وقد أصبح الآن مدعومًا في كل من HUAWEI MateBook 14 وMateBook 16s وMateBook D 16. يضمن هوائي Metaline اتصالات إنترنت أكثر سلاسة ويريح المستخدمين من إزعاج الإشارات الضعيفة وغير المنتظمة.
وفي بيئة مفتوحة، يمكن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة تحقيق مدى يصل إلى 270 مترًا؛ أي ما يعادل ملعبين ونصف ملعب كرة قدم قياسيًّا؛ حتى إذا كنت تعمل في غرفة مختلفة بعيدًا عن جهاز التوجيه، ويضمن هوائي HUAWEI Metaline إمكانية اختراق الإشارات للجدران للحفاظ على اتصال مستقر باستخدام تقنيات مقاومة التشويش.