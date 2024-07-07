طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق بينها الرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والشمالي يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل ليلاً إلى شمالية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط.