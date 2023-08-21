8600 طالب وطالبة ينضمون إلى فصول الموهوبين في 150 مدرسة بـ13 مدينة

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، انضمام 8600 طالب وطالبة من الموهوبين إلى "فصول موهبة"، في 150 مدرسة بـ13 مدينة؛ حيث اجتازوا مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة من الصف الرابع وحتى الثالث ثانوي.
ويسعى برنامج "فصول موهبة" إلى إيجاد بيئة تربوية داعمة للموهبة والإبداع؛ من خلال توفير مناهج إضافية متقدمة لتكون مناهج ملهمة ومعاصرة وقائمة على التحدي، لتتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين وتلبي احتياجاتهم واهتماماتهم وميولهم العلمية.
وقال مدير إدارة الشراكة مع المدارس في مؤسسة "موهبة" عيسى الفيفي: المناهج تغطي خصائص الأداء المتقدم المتوقع تحقيقه من الطلبة، وهذه المناهج تركز على تنمية جوانب عدة في شخصية الطالب الموهوب؛ كالمعرفة والفهم المتقدم للمفاهيم والموضوعات المطروحة، من خلال إثراء معرفته بالمعلومات الحديثة والعميقة؛ ويتمثل ذلك في مهارات متطورة خاصة بالمواد الدراسية كمعرفة الأفكار الكبرى، ووضوح المفاهيم، وعمق البنى المعرفية المتعلقة بالمواد الدراسية، وتنمية القيم والاتجاهات والسمات مثل الاستقصاء، والمجازفة، والإبداع، والثقة، والانفتاح العقلي، والتعاون، والمهارات بجوانبها المختلفة مثل التعميم، والاستدلال، ومهارات التفكير، والتأمل الذاتي، والاتصال والحوار.
وأضاف: مناهج "موهبة" الإضافية المتقدمة تضفي عمقًا واتساعًا لما تقدمه مناهج وزارة التعليم، وتوفر فرصًا للطلبة الموهوبين من تحقيق التميز في المجالات العلمية المختلفة، ويتم ذلك من خلال مدارس مميزة تم اختيارها في ضوء معايير تتضمن استعداد المدرسة وقدرتها على تطوير بيئة حاضنة للموهوبين؛ حيث يتم تأهيل معلميها من خلال برامج التطوير المهني، وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم والبيئات الرقمية.
يشار إلى أن "فصول موهبة" انطلقت في العام 2010- 2009م، بالتعاون مع عدد من المدارس الحكومية والأهلية في المملكة؛ حيث تم اختيار المدارس وفق مواصفات دقيقة، من حيث البنية التحتية، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، وأساليب التعلم، وتأهيل المعلمين، ويتم في كل عام إجراء تحديث عليها، والتوسع فيها، ومراقبة تنفيذ المعايير والاشتراطات التي تتطلبها فصول موهبة.