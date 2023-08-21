8600 طالب وطالبة ينضمون إلى فصول الموهوبين في 150 مدرسة بـ13 مدينة

يشار إلى أن "فصول موهبة" انطلقت في العام 2010- 2009م، بالتعاون مع عدد من المدارس الحكومية والأهلية في المملكة؛ حيث تم اختيار المدارس وفق مواصفات دقيقة، من حيث البنية التحتية، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، وأساليب التعلم، وتأهيل المعلمين، ويتم في كل عام إجراء تحديث عليها، والتوسع فيها، ومراقبة تنفيذ المعايير والاشتراطات التي تتطلبها فصول موهبة.