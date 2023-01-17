"أرامكو" ترعى تأهيل 200 طالب وطالبة لنهائيات فورمولا 1 في المدارس بسنغافورة

وقال نائب الرئيس للشؤون العامة في أرامكو السعودية طلال المري: تأتي رعاية أرامكو السعودية لبرنامج (فورمولا1 في المدارس) تأكيدًا على الدور الذي تسعى إليه الشركة لتحفيز الطاقات الشبابية، وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتلبية احتياجاته، ويُعد اتساع نطاق البرنامج لعدد من مدن المملكة، مثل: الظهران، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والأحساء، وزيادة عدد الطلاب والمدربين هذا العام، جزءًا من رسالة مبادرات أرامكو السعودية المتمثلة في دعم الموهوبين واحتضانهم عبر تطوير قدراتهم الابتكارية والإبداعية في المجالات الهندسية والعلمية، إلى جانب تنمية الوعي بمختلف أنواع العلوم والتقنية والرياضيات وفق معايير تعليمية وهندسية عالية الدقة؛ وذلك بهدف تحفيز إمكاناتهم نحو نمو مستدام للكفاءات الوطنية التي تمثّل المملكة في المحافل الدولية.