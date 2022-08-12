مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم معدات طبية لدعم اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا

وأوضح الدكتور الربيعة في مؤتمر صحفي حظي بتغطية معظم وسائل الإعلام البولندية والدولية أن المعدات التي تم تسليمها تستهدف دعم الطواقم الطبية التي تعمل في استقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا، مشيراً إلى أن تلك المنحة تجسد حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تقديم العون للاجئين أينما كانوا للتخفيف من معاناتهم.