هدفٌ أُنجز قبل مدته بـ 7 سنوات.. "السياحة" تحتفل بإنجاز الـ 100 مليون سائح

يُذكر أن هذا الإنجاز، يمثل تحولاً هائلاً وانتعاشاً غير مسبوق لقطاع السياحة الواعد في المملكة، فقد أصبحت السياحة عاملاً رئيساً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبلغ إجمالي الإنفاق أكثر من 250 مليار ريال خلال العام الماضي، محققاً انعكاسات مباشرة على مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4%، بما يمثل أكثر من 7% من الناتج المحلي غير النفطي، وبلغ إجمالي السياح من الداخل والخارج أكثر من 106ملايين سائح، محققاً زيادة بنسبة 56% مقارنة بعام 2019، وزيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2022م، مما أسهم في زيادة الموارد غير النفطية وإيجاد مزيدٍ من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.