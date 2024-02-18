"الزكاة والضريبة والجمارك" تكمل أتمتة إجراءات النقل بالعبور البري الدولي "TIR"

وأفادت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة للتيسير على عملائها واختصار الوقت والجهد عليهم, إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقًا لأفضل الممارسات، من أجل تحقيق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، مؤكدةً التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف إستراتيجيتها في تيسير التجارة والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.