توقيع اتفاقية تعاون بين تجمع المدينة الصحي وشركة "دافيتا كير"

وقع تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "دافيتا كير" السعودية المحدودة.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الصحة للاستثمار الدكتور إبراهيم العمر.
تتضمن الاتفاقية تقديم الاستشارات والاختبارات وإنشاء وتقديم البرامج وإدارة البيانات والمبادرات التعليمية والتوعية وتحليل البيانات بمنشآت ومرافق التجمع الصحي.
وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير، والرئيس التنفيذي لـ"دافيتا كير" صبري صبري.
الاتفاقية تعمل على إجراء الكشف المبكر على أمراض الكلى، خصوصًا عند الفئة الأكثر خطورة للتعرض لمشاكل الكلى.
كما ستوفر متابعة مستمرة مع توفير الفحوصات اللازمة ووضع الخطط العلاجية المناسبة للحد من تفاقم أمراض الكلى.
وتعمل الاتفاقية على تخصيص نقاط عدة لعمل الفحوصات اللازمة للمستهدفين عن طريق المراكز الصحية وشركة دافيتا، إضافة إلى التجمعات في الأسواق والمدارس والإدارات الحكومية.
وتستهدف الاتفاقية التي تستمر لمدة عام أكثر من 10 آلاف شخص، تتخللها عقد عدد من ورش العمل بالتنسيق بين التجمع الصحي وشركة "دافيتا" المقدمة للخدمة.