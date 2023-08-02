"الغذاء والدواء": 5 فوائد للرضاعة الطبيعية على صحة الأم

وتابعت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بـ "إكس"، أن أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للأم، تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، والمحافظة على الوزن المثالي بعد الولادة، كما أنها تعزّز من الترابط والتقارب بين الأم والمولود.