"الغذاء والدواء": 5 فوائد للرضاعة الطبيعية على صحة الأم

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الرضاعة الطبيعية تعود على الأم بفوائد عديدة، فهي تقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض، مثل هشاشة العظام وسرطان الثدي والعودة للوزن المثالي بعد الولادة.
وأضافت الهيئة أن الرضاعة الطبيعية تساعد على إفراز هرمون أوكسيتوسين الذي يساعد على عودة الرحم إلى حجمه الطبيعي، ويقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.
وتابعت في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بـ "إكس"، أن أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للأم، تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث، والمحافظة على الوزن المثالي بعد الولادة، كما أنها تعزّز من الترابط والتقارب بين الأم والمولود.