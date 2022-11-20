مكة.. غلق ٥ مستودعات مخالفة ومصادرة أكثر من طنين من المواد الغذائية الفاسدة

من جانبٍ آخر، واصلت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، أسفر عنها مصادرة أكثر من (١٥٠٠) كجم من الفواكه والخضار وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.