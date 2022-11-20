مكة.. غلق ٥ مستودعات مخالفة ومصادرة أكثر من طنين من المواد الغذائية الفاسدة

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية، أثناء حملة مشتركة مع الجهات الأمنية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، خمسة مستودعات مخالفة لبيع السكراب والحديد ضمن نطاقها الإشرافي.
وأوضحت وكالة البلديات أن الفرق الميدانية ضبطت المواقع العشوائية والمخالفة؛ وهي عبارة عن أحواش يتم بداخلها بيع السكراب والحديد، وتم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مشيرةً إلى رفع ثلاثة أطنان من المخلفات، وإغلاق الأحواش في الحال، وإكمال الإجراءات اللازمة نظاماً.
من جانبٍ آخر، واصلت الفِرق الرقابية في بلدية المعابدة الفرعية جولاتها الرقابية، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، أسفر عنها مصادرة أكثر من (١٥٠٠) كجم من الفواكه والخضار وتسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وفي موقعٍ آخر، داهمت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة التابعة لوكالة البلديات وبالتعاون الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة الدوريات الأمنية، المنشآت الموجودة في سوق الخالدية العشوائي وحوش بكر، وأسفرت المداهمة عن مصادرة خضار وفواكه تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين بصورة فوضوية تم إتلافها فوراً في الموقع.
وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة سعيها لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.