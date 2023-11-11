الوطنُ خطٌّ أحمر وفلسطين ستبقى قضيتَنا.. عرش "تيك توك" يتداعى بزلزال سعودي والبيان المرتبك "زاد الطين بلّة"

احتاج السعوديون إلى 14 يومًا من الهجوم المكثف ليزلزلوا عرشَ تطبيق "تيك توك"؛ ردًّا على سياسته المتّبعة في حجب المحتوى الوطني؛ في إشارة إلى إزالة عبارات الشكر والتقدير والثناء التي يوجهها أفراد الشعب السعودي لقيادته؛ نظير وقوفها بجانب شعب فلسطين بصفة عامة، وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص؛ وهو ما دفع مسؤولي التطبيق في الشرق الأوسط إلى إصدار بيان مرتبك، سعى من خلاله إلى "لملمة" الموضوع، ولكن دون جدوى.