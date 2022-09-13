"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.